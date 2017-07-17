Zonguldak'ta,'Dolandırıcılık' suçundan tutuklanan 45 yaşındaki Murat Çolak'ın, geçersiz oyuncak para ile dolandırdığı 19 kişiden biri olan 80 yaşındaki Ünal Kasap'a 500 lirası polis tarafından iade edildi. Yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, oyuncakçılarda satılan üzerinde 'geçersiz' ibaresi bulunan sahte paralarla kentte 19 kişiyi dolandıran Murat Çolak'ı, önceki gün akşam saatlerinde Demokrasi Nöbeti için vatandaşların toplandığı Madenci Anıtı yakınında yakaladı. 4 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve bin 660 TL kesinleşmiş cezası bulunan Murat Çolak, dün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, üzerindeki paralara da el konuldu.

Polis, Murat Çolak'ın dolandırdığı 19 kişiden biri olan Ünal Kasap'a parasını iade etmek için Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi 8 yıl önce ölen ve 3 ayda bir 600 TL yaşlılık aylığı ile geçinen 2 çocuk annesi Ünal Kasap, polislerin kendisini dolandıran kişiyi yakaladıklarını belirtip, 500 lirasını iade edeceklerini söylemesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Kasap, "Param geliyor. Oynama şıkıdım şıkıdım. Paralar gelecek paralar" diyerek Asayiş Şube Müdürü Levent Ceylan ve polislere sarılarak teşekkür etti.





'OĞLUNUN BORCU VAR' DEYİP DOLANDIRMIŞ

Polisin parasını iade ettiği Kasap, dolandırıcının kendisini seramikçi olarak tanıtıp, "Oğlunun bana 130 lira borcu var." diyerek eve geldiğini söyledi. Kasap, "O sırada para bozdurmak istedi. Ama bana verdiği paralar oyuncak geçersiz paraymış. Ben sonradan fark ettim. Oğlumun da borcu yokmuş. Dolandırıcıya fitre parası olduğunu söyledim, ama o paramı aldı gitti. Kendisinden şikayetçi oldum. Polisler yakalamış dolandırıcıyı" dedi.

Asayiş Şube Müdürü Levent Ceylan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın talimatıyla özel bir ekip kurup dolandırıcıyı yakaladıklarını söyledi.