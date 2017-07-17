Taksim'de eğlenen ve sabah saatlerinde evlerine gitmek için Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.E. isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması iddialarıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, dava dosyasında yer alan görüntülerde, bir erkek F.E. isimli kadını omzuna alarak götürmeye başlıyor. Bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen E.Y. isimli kadına da tekme atıyor. Görüntülerde, şüpheli şahıs sokakta F.E.'yi omuzunda taşırken insanların ve araçların yanından geçiyor ancak kimse müdahale etmiyor.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında mağdur F.E. ifade verdi. Olay günü aynı yerde çalıştığı bayan arkadaşı E.Y. ile birlikte iş çıkışı Taksim'e eğlenmeye gittiklerini belirten F.E., 07:30 sıralarında evlerine gitmek için eğlence mekanından ayrıldıklarını söyledi.





Balo Sokak'ta yürürken kendisini alkolün etkisiyle kötü hissettiğini ve arkadaşı tarafından bir kenara oturtulduğunu söyleyen F.E., "Bizim yanımızda aslında E.Y.'nin erkek arkadaşı da vardı. Adını bilmiyorum. O engel olmak istemiş. Ona bıçak çekince korkup gitmiş. Bana isminin Rıdvan olduğunu polislerden öğrendiğim kişinin yüzünü tam olarak göremedim. Bu şahıs beni omzuna aldığı sırada arkadaşım E.Y.'yi de bıçaklayıp darp etmiş. Bu kişinin yüzünü E.Y. net olarak görmüştür. Bu şahıs beni inşaat halindeki bir binaya götürdü ve darp etti. Bana cinsel saldırıda bulundu" dedi.





AYILDIĞINDA YANINDA BAŞKA BİR ŞAHIS VARMIŞ

Kendinden geçtiğini ve ayıldığında yanında başka bir şahısın bulunduğunu söyleyen F.E., "Bu kişinin isminin Engin olduğunu da daha sonra polislerden öğrendim. Bu şahıs beni oradan çıkartıp, karşı tarafta bulunan metruk bir binanın son katına götürdü. Bana, 'Seni bu şekilde buldum. Hatta ölü zannettim. Sonra nefes aldığını görünce canlı olduğunu anladım. Kendine gel diye buraya getirdim' dedi. Ancak kendisi de bana cinsel saldırıda bulundu. Ağzıma toz bir madde koydu, kendimden geçtim. Ben Engin isimli şahsın yüzünü net olarak gördüm. Tekrar kendime geldiğimde odada Dursun isimli sanık vardı. Engin'in hitabı üzerine ismini öğrendim. Bu şahıs da zorla bana cinsel saldırıda bulundu" diye ifade verdi.





"BAŞKASINA ANLATIRSAN ÖLDÜRÜRÜZ"

Kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin 'Biz seninle biraz önce bir şeyler yaşadık. Senin isteğin dışında bir şey olmadı. Sen kendin istedin gibi şeyler söyledi. Ben kendisine arkadaşım E.Y.'yi sorduğumda biz onu öldürdük. Bu anları başkasına anlatırsan seni de öldürürüz' diye tehditlerde bulnduğunu anlatan F.E. "Dursun isimli kişi numarasını gizleyerek ayrı yaşadığım eşimi aradı. Hatta yolu tarif etti. Beni oradan çıkartıp bir otelin önüne götürdü. Eşime 'gaspa uğradığımı ve bana yardım ettiğini' söyledi. Ben o gün korktuğum için bir şikayette bulunmadım. Olaydan üç gün sonra şikayetçi oldum" diye konuştu.

Şikayetçi F.E. olay sırasında yanında olan kadın arkadaşı E.Y.'nin bir ay önce kendisini telefonla aradığını belirterek "Araya 6-7 kişinin girdiğini şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında Dursun ve Engin'in kendilerine 25 bin -30 bin TL para vermeyi taahhüt ettiğini söyledi. Ben şikayetten vazgeçmeyeceğimi söyledim. Kendisi şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Ben kendisiyle görüşmüyorum" dedi.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davanın tutuklu sanığı Dursun A., olay tarihinde sabah saatlerinde kalmakta olduğu metruk binaya Engin K. isimli arkadaşının şikayetçi F.E.'yi getirdiğini söyledi. F.E.'nin üstü başının yırtık vaziyette olduğunu ileri süren Dursun A., "Kendisini temizledik. Ben hatta onu kendi yatağıma yatırdım. Dinlenmesini sağladım. Herhangi bir şekilde ona saldırı da bulunmadım. Tehditte bulunmadım. Ben müştekiyi kendim götürüp eşine teslim ettim. Engin K.'nın benim evimde müştekiye karşı herhangi bir olumsuz hareketi olmadı. Müşteki kendi rızasıyla yürüyerek Engin ile birlikte evime geldi. Kendisini zorla evime getirmiş değilim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.





RIDVAN İSİMLİ KİŞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILACAK

Müşteki F.E.'nin ifadesinde adı geçen Rıdvan ve Engin isimli şüphelilerin aynı kişiymiş gibi iddianame düzenlediğini belirten mahkeme Rıdvan isimli şüpheli hakkında gerekli araştırmanın yapılması için cumhuriyet savcılığına yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Engin K. hakkındaki yakalama kararının infazına ve Dursun A.'nın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca müşteki E.Y.'nin de bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde müştekilerin İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan şüpheli Engin K.'nın, müşteki F.E.'yi yere düşmesi üzerine kaldırarak sırtına aldığı, bu sırada E.Y.'nin müdahale etmek istemesi üzerine şüphelinin müştekiye tekme atıp bıçak batırarak yaraladığı, bu şüphelinin F.E.'yi sırtında taşıyarak Dursun A.'nın evine götürdüğü, her iki şüphelinin müştekinin rızası dışında zorla ilişkiye girerek suçu işledikleri öne sürülüyor. İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan Engin K., için "Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 27 yıla kadar hapis talep edilirken tutuklu sanık Dursun A. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 13 yıldan 25 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.

Taksim