Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk sürücü, otomobille yengesine çarparak ölümüne neden oldu. Biri sürücü araçtaki iki çocuk yaralandı.





Kayseri Merkez'de 15 yaşındaki F.D.'nin kullandığı otomobil, marketten evine gitmek için yol kenarında yürüyen M.D.'ye çarptı.

F.D'nin yengesi olduğu öğrenilen M.D., kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan çocuk sürücü ile araçta bulunan S.D. (11), Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.D.'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı yolda kasis bulunmadığı için araçların hızlı seyrettiğini, bu yüzden sıkça kaza yaşandığını öne sürdü.