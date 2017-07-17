ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kayseri
GÜNDEM

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk sürücü akrabasının ölümüne neden oldu

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk sürücü, otomobille yengesine çarptı. Kaza sonucu çarptığı kadın hayatını kaybederken sürücü ve araçtaki diğer çocuk yaralandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:31:41 Güncelleme: 20:19:51 AA

Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk sürücü, otomobille yengesine çarparak ölümüne neden oldu. Biri sürücü araçtaki iki çocuk yaralandı.

Kayseri Merkez'de 15 yaşındaki F.D.'nin kullandığı otomobil, marketten evine gitmek için yol kenarında yürüyen M.D.'ye çarptı.

F.D'nin yengesi olduğu öğrenilen M.D., kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan çocuk sürücü ile araçta bulunan S.D. (11), Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.D.'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı yolda kasis bulunmadığı için araçların hızlı seyrettiğini, bu yüzden sıkça kaza yaşandığını öne sürdü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER