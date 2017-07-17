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İHA'nın haberine göre, makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüs, Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte, Hümmet Sürücü yönetimindeki bir otomobile çarptı.