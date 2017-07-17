Kütahya'da kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İHA'nın haberine göre, makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüs, Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte, Hümmet Sürücü yönetimindeki bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Emine Özdemir (64), olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Sürücü ve Nurettin Özdemir ağır yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi raybüsteki yolcular yaptı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Emine Özdemir'in cesedi ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.