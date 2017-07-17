ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:09:36 İHA

Kütahya'da meydana gelen kazada kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

  • 1 Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
    1 | 19

    Kütahya'da kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

  • 2 Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
    2 | 19

    İHA'nın haberine göre, makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüs, Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte, Hümmet Sürücü yönetimindeki bir otomobile çarptı. 

  • 3 Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
    3 | 19

    Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Emine Özdemir (64), olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Sürücü ve Nurettin Özdemir ağır yaralandı.

  • 4 Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
    4 | 19

    Yaralılara ilk müdahaleyi raybüsteki yolcular yaptı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Kütahya'da raybüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
    5 | 19

    Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Emine Özdemir'in cesedi ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

     

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000