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İstanbul'da beklenen yağmur yağdı

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu

18 Temmuz 2017 Salı, 00:45:23 Güncelleme: 01:00:53 İHA

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı. 



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul'da yağmur başladı. Fatih'te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.

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