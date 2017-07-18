Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani arasında gerçekleşen görüşmede Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini dile getirdiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Katar Emiri'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki coşkuya, bir yıl önce darbe girişimini önlemiş olan Türk halkının kahramanlığına işaret ettiği görüşmede, ikili ilişkilere değinildiği kaydedildi.