Ümraniye'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı.



Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi yakınlarında bulunan kıraathaneye, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahla ateş edildi.







Kıraathanenin giriş kısmında bulunan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.







Saldırıda sonunda biri ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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