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İstanbul ümraniye
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İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de bir kıraathaneye plakasız araçtan açılan ateşte biri ağır, 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 00:05:30 Güncelleme: 00:24:37 AA

Ümraniye'de bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi yakınlarında bulunan kıraathaneye, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahla ateş edildi.



Kıraathanenin giriş kısmında bulunan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda sonunda biri ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    İstanbulmu Teksasmı
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