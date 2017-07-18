Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili vatandaşların zararlarının karşılanacağını vurgulayarak, "Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız" dedi.

İHA'nın haberine göre; Arslan, katıldığı bir televizyon programında yapımı devam eden dev projeler, İstanbul'da meydana gelen doğal afet ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, "İstanbul'daki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ortalama 3 ayda düşen yağış miktarı bir günde düştü. Şöyle bir algı var; metrekareye 60 kilogram yağış yağdı. İstanbul'da eğimli bir arazi var. Su belirli bir alanda toplanıyor. Bazı noktalarda 600 kilograma ulaşıyor. Herhangi bir insanımıza bir şey olmadı. Bazı evler su altında kaldı, araçlar hasar gördü. Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız. Bakanlık olarak Avrasya Tüneli'nde herhangi bir sıkıntı olmamasıyla birlikte giriş çıkışlarında trafik sıkışıklığı olur diye trafiği durdurduk. Ama sonrasında tekrar trafiği açtık. Tespitler yapılıp, zarar ziyan karşılanacaktır" şeklinde konuştu.



"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINA ŞUBAT AYINDA UÇAK İNEBİLECEK"

Üçüncü havalimanından büyük gelir elde edileceğinin altını çizen Arslan, "AK Parti hükümetiyle birlikte havacılık sektörüne özelleştirme getirildiğinde THY küçülecek denildi. THY dünya çapında bir marka oldu 26 havalimanını 55'e çıkardı. 180 milyon yolcuya hizmet ediliyor. 'Şimdi büyük bir havalimanı olmamız gerekiyor' dedik. ABD'den kalkan uçak İstanbul'a gelecek, sonra Uzak Doğu'ya gidecek. Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018'de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açmış olacağız. Sabiha Gökçen hizmet vermeye devam edecek. Atatürk Havalimanı hizmet vermeyecek ancak biz tesisleri fuar merkezleri olarak kullanacağız, yapılaşmaya hizmet vermeyeceğiz. Küçük uçaklara hizmet verecek. İstanbullulara nefes aldıracak bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.



"LAPTOP YASAĞI KALKIYOR"

ABD'nin uçaklarda laptop yasağıyla ilgili konuşan Arslan, "Özellikle ABD'nin elektronik cihazları kabine almamasıyla ilgili olağanüstü bir mücadele verdik ve sonuç olarak yasağı kaldırdık. Teknik ekipler geldi. Arkadaşlarla görüşmelerini yaptılar. İngiltere ile laptop yasağını kaldıracağız, çünkü gördüler ki uluslararası tedbirlerin hepsini aldığımız gibi fazlasını aldık. Yasak kalkacak" dedi.



