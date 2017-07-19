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Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 04:34:16

  • 1 Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi
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    İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul’da kuvvetli yağış sonrası ortaya çıkan fotoğrafı ve etkenlerini Gazete Habertürk’e değerlendirdi.

     

  • 2 Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi
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    “Öncelikle bunu tabii ki bir afet olarak, normal standartların üzerinde bir yağış olarak görmek gerekiyor” diyen Kahraman’a göre yağışla oluşan seller ve yaşanan mağduriyetlerin de başlıca nedenleri özetle şöyle:

     

  • 3 Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi
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    - Fizibilite çalışmaları: Olağanüstü koşullar fizibilite çalışmaları yapılırken tanımlanmamış. 

     

  • 4 Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi
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    Yani fizibilite çalışmalarıyla mevcut koşullar uyuşmadığı için, buna göre bir projelendirme süreci yaşanmadığı için bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz.

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  • 5 Su baskınlarına karşı arnavut kaldırımı önerisi
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    - Kontrolsüz yapılaşma: İstanbul’da her yıl imar plan değişiklikleri yapılıyor. Yapıların imar hakları artırılıyor. 

     

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