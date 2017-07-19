19 Temmuz 2017 Çarşamba, 04:34:16 | Güncelleme: 04:49:24
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İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul’da kuvvetli yağış sonrası ortaya çıkan fotoğrafı ve etkenlerini Gazete Habertürk’e değerlendirdi.
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“Öncelikle bunu tabii ki bir afet olarak, normal standartların üzerinde bir yağış olarak görmek gerekiyor” diyen Kahraman’a göre yağışla oluşan seller ve yaşanan mağduriyetlerin de başlıca nedenleri özetle şöyle:
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- Fizibilite çalışmaları: Olağanüstü koşullar fizibilite çalışmaları yapılırken tanımlanmamış.
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Yani fizibilite çalışmalarıyla mevcut koşullar uyuşmadığı için, buna göre bir projelendirme süreci yaşanmadığı için bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz.
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- Kontrolsüz yapılaşma: İstanbul’da her yıl imar plan değişiklikleri yapılıyor. Yapıların imar hakları artırılıyor.
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Hem nüfus artıyor, hem de altyapıya daha da yüklenmiş oluyoruz. Atık su dahil olmak üzere elektrik, su ve diğer bütün altyapı hizmetlerinden daha fazla abone yararlanıyor.
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Bu yükler altyapıda problemlere neden oluyor. Olağanüstü durumlarda sistem tamamen tıkanıyor.
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- Betonlaşma: Şu an İstanbul’un kent merkezinde neredeyse betonla buluşmamış yer kalmadı. Bunlar da suyun toprakla buluşmasını, suyun kayarak kendisine akacak bir alan aramasına neden oluyor.
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- Asfaltlaşmanın yarattığı etki: Arnavut kaldırımları suyun toprakla buluşmasını sağlayan yapı birimleridir.
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Hepsini kaldırdık, yerine asfalt döktük. Asfaltı modernizm unsuru olarak gördük. Dünyanın diğer kentlerine gidin, tarihi kent merkezlerinde de yeni gelişen alanlarında da toprakla suyu buluşturan, geçirgen malzemelerin kullanıldığını göreceksiniz.
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- Uzmanlar ayrıca rögar kapaklarının yetersiz ve küçük olmasının su birikintisine neden olduğunu belirtti.