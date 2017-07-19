Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, üzerinde İngilizce "Hero" yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle Atatürk Üniversitesi kampüsünde gözaltına alınan 2 öğrencinin, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla şubeden salıverildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

ESKİŞEHİR'DE "HERO" TİŞÖRTÜNE 2 GÖZALTI

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe üzerilerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle katılarak, provokasyonda bulunmayı planladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Eskişehir Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe üzerilerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle girmek isteyen şüphelilerin G.A. (19) ve M.B'yi (24), alana yakın bir bölgede düzenlenen operasyonla yakaladığı öğrenildi.

Etkinliği provoke etmek isteyen 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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