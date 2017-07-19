Sinan Oğan'ın MHP'den ihraç edilmesine ilişkin itirazı reddedildi. İtirazın reddedilmesiyle Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti.
MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, kararı Twitter hesabından duyurdu;
— Yücel Bulut (@yclblt06) July 19, 2017
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YORUMLAR 4
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Misafir 4 dakika önceçok yerinde bir karar...00
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Misafir 7 dakika önceMeral Aksener geliyor bahceli, akp de kurtaramaz seni, cünkü onlarda gidici00
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Misafir 13 dakika önceerdogan sag kesimin oyunun tamamini elinde tutabilmek icin secim barajinj %5 e dusurmeyecek ve buda mhp nin sonu olacak. sinan ogan ve digerlerinjn ihraclari kesinlesse ne olacak. bu dedigimi 2018 yilinin sonuna kadar yapmayacaklari kesin.00