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Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik itirazı için karar

Sinan Oğan'ın itirazının reddedilmesiyle, MHP'den ihracı kesinleşti

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:54:39 Güncelleme: 12:13:50

Sinan Oğan'ın MHP'den ihraç edilmesine ilişkin itirazı reddedildi. İtirazın reddedilmesiyle Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti.

MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, kararı Twitter hesabından duyurdu;

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    çok yerinde bir karar...
  • Misafir 7 dakika önce
    Meral Aksener geliyor bahceli, akp de kurtaramaz seni, cünkü onlarda gidici
  • Misafir 13 dakika önce
    erdogan sag kesimin oyunun tamamini elinde tutabilmek icin secim barajinj %5 e dusurmeyecek ve buda mhp nin sonu olacak. sinan ogan ve digerlerinjn ihraclari kesinlesse ne olacak. bu dedigimi 2018 yilinin sonuna kadar yapmayacaklari kesin.
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