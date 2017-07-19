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CHP'nin yürüyüşüne saldıracaklardı! Kararın ardından böyle sırıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:25:03 Güncelleme: 12:27:44 İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu 'Adalet Yürüyüşü'ne 5 Temmuz'da Kayseri’den kiraladıkları araçla Kocaeli’ne hareket eden ve burada araçla yürüyüş kortejine saldırı yapmaya hazırlanan O.K., Kayseri ile Kocaeli emniyetinin ortaklaşa çalışması sonucu yakalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu olayla bağlantısı olduğu tespit edilenlere yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 15’e çıkmıştı.

13 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan O.K., E.E., S.A., A.M., S.İ., K.K., K.A., F.Ö. ve A.B. tutuklanırken, A.K., B.K., F.K., A.T., S.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARARIN ARDINDAN YİNE KAMERALARA SIRITTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz ile birlikte olan ve gözaltındayken sürekli sırıtan Kaan A. da tutuklandı. 

  • chp
  • Adalet Yürüyüşü
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YORUMLAR 22
  • Misafir 7 dakika önce
    onun bunun çocuğu
  • Misafir 9 dakika önce
    Satanistlere benziyor
  • Misafir 12 dakika önce
    Tam psikopat.
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