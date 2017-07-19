AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın, AK Parti'den kesin ihracına karar verildiğini bildirdi.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde refah ülkesi bir Türkiye ve millete hizmet için yorulmadan çalıştıklarını belirtti.

Bu davanın tüm kadrolarının da buna uygun şekilde, birlik ve beraberlik içinde olmasının gerektiğini vurgulayan Filiz, "AK Parti'li olmak, aziz Türk milletinin medeniyet değerleri ile şekillenmiş ilkesel duruşu gerekli ve zorunlu kılar. AK Parti içtüzüğünün 117. maddesi bu ilkesel duruşa aykırı davranışları kesin ihraç nedeni olarak belirtmiştir. Bu çerçevede, Kale İlçe Belediye Başkanı Erkan Hayla, hakkında ileri sürülen iddialar değerlendirilerek kesin ihracı için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Filiz, açıklamasında "Partimizin yetkili kurullarında, hakkındaki iddialar incelenmiş ve Erkan Hayla'nın AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 18 Temmuz'da toplanan Merkez Yürütme Kurulu kararı ile partimizden kesin ihracına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, 22 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.