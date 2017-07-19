Sağlık Bakanlığı'na getirilen Ahmet Demircan, sağlıkta yürütülen hizmetlerin devam edeceğini belirterek, "Elbette yapılmakta olan hizmetler devam edecek. Tıbbi terim kullanmak gerekirse bir filmini, röntgenini çekeceğiz. Gerektiği neyse, neleri ilave etmemiz lazım ve neleri ileriye taşımamız lazım, bunları yerine getireceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine değişikliğinde Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen AK Parti Samsun Milletvekili Demircan, bakanlık görevine getirilmesine ilişkin haberi, Meclis'teki makamında televizyondan öğrendiğini söyleyen Demircan, "Genel Kurul başlamak üzereydi. Genel Kurula geçmek için televizyonu açtığımda, Sayın Başbakan'ın konuşması başlamıştı. Sağlık Bakanlığına sıra gelince ismimiz geçti, orada öğrendim. Burada, kendi odamda Sayın Başbakan'ın konuşması anında öğrendim. Bu işler genelde bu şekilde yürür, genelde bakanlar, son anda açıklandığında öğrenirler. İşin prosedürü de onu gerektirir." diye konuştu.

Ailesinin, bakanlık görevine getirildiğine ilişkin haberi nasıl aldığına ilişkin de Demircan, "Haberlerde izlenmiş, karşılıklı bir haber akışı olmuş. Biz yoğun bir haber akışı içinde kaldık. Yoğun bir tebrik trafiği oldu." dedi.

Demircan, Başbakan Yıldırım'ın kabine değişikliğini açıklamasının ardından Çankaya Köşkü'ne gittiğini ifade ederek, "Ailemle bir iki saat sonra görüşebildim. Onların da tebriklerini kabul ettik." diye konuştu.

"HİZMETLER DEVAM EDECEK"

Sağlık hizmetinin doğumdan ölüme kadar sürdüğünü, kesintisiz 24 saat devam ettiğini vurgulayan Demircan, "Bu, Kanuni'nin şiirinde söylendiği gibi 'Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi' önemli bir alan." ifadesini kullandı.

Demircan, sağlığın, AK Parti'nin ve iktidarlarının da en başarılı hizmet alanlarından biri olduğuna dikkati çekti. Bu makamların hizmet makamı olduğunun altını çizen Demircan, şunları kaydetti:

"Bu, bir bayrak yarışı. Bu çıtayı bulunduğu yerden, daha yukarıya taşımak bize düşen görev. Bizden önceki dönemlerde de bu alanda çok önemli reformlar yapıldı, çok önemli hizmetler üretildi. Bize düşen bu hizmetleri kaldığı yerden daha yukarıya taşımak. Bu önemli hizmet alanında, inşallah Cenab'ı Hak mahcup etmez. Şu anda 'şunu yapacağım' demek yanlış olur. Elbette yapılmakta olan hizmetler devam edecek. Tıbbi terim kullanmak gerekirse bir filmini, röntgenini çekeceğiz. Gerektiği neyse, neleri ilave etmemiz lazım ve neleri ileriye taşımamız lazım, bunları yerine getireceğiz."

"GELİŞMELERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Demircan, daha önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından Sağlıkta Dönüşümün ikinci fazının hayata geçirileceğinin açıklandığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ben de zaten şu anda Meclis Sağlık Komisyonu üyesiyim. Biz, Sayın Bakanımızla aynı fakülteden mezunuz. Babası siyasetçiydi Sayın Bakanımızın. Biz de o zamanlar siyasete katkı vermeye çalışıyorduk genç öğrenciler olarak. Siyasetteki ilişkimiz belli bir süreyi buldu. Sağlıkla ilgili muhakkak ki Bakanlığın hazırlamış olduğu, bugüne kadar geliştirmiş olduğu projeler önemli bir katkı olacak. Bu bir bayrak yarışı. Her şey sıfırdan başlamaz, gelişme devam eder. Bu gelişmeleri devam ettireceğiz."

Akdağ gibi kendisinin de 6 çocuk sahibi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Demircan, bunun için Allah'a hamdettiğini belirterek, "Sayın Bakanımızın da güzel evlatlara sahip olması, güzel bir tevafuk." diye konuştu.