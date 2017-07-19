Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu, "Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bugün açıklanan kabine değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma ekonomisti ve sendikacı geçmişe sahip, teşkilatçı bir siyasetçi olduğunu belirtti.

"BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞIMLAR YAPILDI"

Sarıeroğlu, 80 milyon vatandaşın dününü, bugününü ve geleceğini yakından ilgilendiren bir alanda, onurlu bir görev üstlendiğini ifade ederek, bu mutlu haber duyulur duyulmaz, birtakım tweet mesajları üzerinden, şahsına yönelik, akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan bir karalama kampanyası başlatıldığını üzüntüyle takip ettiğini aktardı.

Birtakım mecralarda dolaşıma sürülen tweet mesajlarıyla ilgili durum hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Daha önce Genel Başkan Danışmanı olarak vazife yürüttüğüm Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanının, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği dönemde, kendisine haberleri en hızlı şekilde iletebilmek amacıyla korumalı bir Twitter hesabı oluşturulmuştu. Medya takip ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ortak kullandığı bu hesap, sadece Başkanımızın göreceği şekilde haberleri aktardığımız bir iletişim aracı işlevine sahipti. Doğal olarak, bu hesap üzerinden her türlü haber paylaşılmakta ve retweet edilmekteydi.

Bu çalışmanın hemen ardından başlayan Gezi Olayları döneminde de yine aynı hesap üzerinden, bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılmıştı. Daha sonraki süreçte de bir müddet daha bu hesap, aynı amaçla medya takip ekibimiz tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir."

"YANILTICI HABERLER İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Nitekim dikkatle incelendiğinde, o dönemdeki mesajların tamamının, çeşitli haberlerin paylaşılması ve retweet edilmesinden ibaret olduğunun görüleceğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Akil İnsanlar Heyetinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, şahsi mesajlarımı yayımlamaya başladığım bu hesap tarafımca kullanılmaya başlanmıştır. Hesabın dönüştürüldüğü tarih ve sonraki paylaşımlarım da açıkça ortadadır. Şahsi mesajlarımla şu anda çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan mesajların, hem içerik, hem de üslup bakımından belirgin bir şekilde ayrıştığı görülecektir. Üstelik şahsıma atfedilen paylaşımların bir kısmı da hiç yapılmamıştır."

Sarıeroğlu, kurulduğu günden beri AK Parti'ye gönülden bağlı olduğunun altını çizerek, partisinde 10 yılı aşkın zamandır çeşitli kademelerde şerefle ve aktif bir şekilde görev yaptığını belirtti.

Siyasi duruşu ve tavrının, geçmişten bugüne net bir biçimde ortada olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı da bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum." açıklamasında bulundu.