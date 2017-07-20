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Son yıllarda her yıl ya da 6 ayda bir küresel ısınma kaynaklı anomaliler yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre taşkın kayıplarının, 2050 yılına kadar 5 kat artması öngörülüyor. Bakanlığın, belediyelere yönelik bazı uyarıları şöyle: