Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
20 Temmuz 2017 Perşembe, 03:21:42 | Güncelleme: 03:48:15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki sağanak afeti sonrası belediyeleri uyardı
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Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi, sağanakla göle döndü.
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Ağla balık tutmayı deneyen bile oldu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrasında belediyeleri aşırı yağışlar ve sele karşı alınacak önlemler konusunda uyardı.
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Belediyeler tarafından en sık yapılan hatalardan biri dere zemin ve üzerinin betonla kaplanması. Zeminlerin toprak olarak bırakılması, derelerin üzerinin de kapatılmaması gerekiyor.
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Kanalizasyonların 6 ayda bir ya da yağmur öncesinde temizlenmesi gerekiyor.
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Yağmur suyu ve kanalizasyon kanallarının da farklı yapılması büyük önem taşıyor. Normalde 40 yılda bir bu tür olağandışı çevre olayları yaşanırken, 20 yıl önce bu süre 5 yılda bire indi.
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Son yıllarda her yıl ya da 6 ayda bir küresel ısınma kaynaklı anomaliler yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre taşkın kayıplarının, 2050 yılına kadar 5 kat artması öngörülüyor. Bakanlığın, belediyelere yönelik bazı uyarıları şöyle:
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- Kentlerin planlaması yağmur suyu akışı ve sel riskine göre yapılmalı. Yağmur suyunun akış yönüne bariyer olacak şekilde bina ve yapılar kurulmamalı.
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- Kanalizasyonlarda tortu ve birikinti oluşuyor. 6 ayda bir kanalizasyonlar temizlenmeli. Meteorolojik uyarı yapılan dönemlerde de kanalizasyonlar temizlenmeli.
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- Kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları farklı yapılmalı. İki su birbirine karışmamalı.
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- Dere yataklarının tabanında toprak ya da bitki örtüsü olmalı. Dere yatakları betonla kaplanmamalı. Derelerin üzeri betonla kaplanmamalı.
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YAPAY GÖLETLERLE SELİ YUMUŞATIN
- Şehirlerde sele karşı hassas ve çukur bölgeler tespit edilmeli. Suyun yeraltı suyuyla buluşmasını sağlayacak özel önlem alınmalı. Vatandaşlar için uyarı mekanizması kurulmalı.
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- Kentlerde bazı noktalara basit göletler kurularak suyun şiddetinin yumuşatılması sağlanmalı.
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- Meydanlar, yürüme yolları, açık hava otoparkları ve kaldırımlar su geçiren asfalt ya da betonla kaplanmalı.
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- Selin etkisini azaltmak için kentler ağaçlandırılmalı. Suyu geçiren yeşil alanlar artırılmalı.