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Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın

20 Temmuz 2017 Perşembe, 03:21:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki sağanak afeti sonrası belediyeleri uyardı

  • 1 Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
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    Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi, sağanakla göle döndü. 

  • 2 Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
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    Ağla balık tutmayı deneyen bile oldu.

  • 3 Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrasında belediyeleri aşırı yağışlar ve sele karşı alınacak önlemler konusunda uyardı. 

  • 4 Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
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    Belediyeler tarafından en sık yapılan hatalardan biri dere zemin ve üzerinin betonla kaplanması. Zeminlerin toprak olarak bırakılması, derelerin üzerinin de kapatılmaması gerekiyor. 

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  • 5 Bakanlık uyardı: Dere yataklarının tabanı toprak kalsın
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    Kanalizasyonların 6 ayda bir ya da yağmur öncesinde temizlenmesi gerekiyor. 

     

     

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