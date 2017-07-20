Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 20 Temmuz 2017 Perşembe günü raporu.

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FETHİYE'DE 2BYLOCK2 OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

FETHİYE'de, Fethullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan aralarında öğretmen, üniversite öğrencisi, ev kadını ve işçilerin bulunduğu şüphelilerden H.S., H.H.P., M.Y., E.A.D., E.K., F.S. ve İ.A. tutuklandı. M.M. ve M.T. ise, adli kontrol konşulu ile serbest bırakıldı. (AA)

KASTAMONU'DA FETÖ SANIKLARINA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iki eski sağlık memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, meslekten ihraç edilen eski sağlık memurları M.Ü. ve H.B. ile avukatları katıldı.



Sanıklar savunmalarında örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.



Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti sanıkların 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. (AA)