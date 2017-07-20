Konya'da, odasında saklambaç oynarken perdenin arkasına saklanan 10 yaşındaki çocuk, açık olan pencereyi fark edemeyince aşağıya düşerek hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgyie göre, bir apartmanın 7'nci katındaki odasında saklambaç oynayan 10 yaşındaki Barış Muhammed Pekyaman, perdenin arkasına saklandı. Bu sırada açık olan pencereyi fark edemeyen Barış Muhammed Pekyaman, dengesini kaybederek 7. kattan beton zemine düştü. Çığlık seslerini duyarak odaya koşan aile, çocuklarının aşağıya düştüğünü görünce hemen aşağıya indi. Çocuklarını kanlar içerisinde gören aile sinir krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılan Pekyaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.