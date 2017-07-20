TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekili arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'nin arazi yapısı, yer şekilleri ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu sebebiyle sık sık büyük doğal afetlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Son olarak salı günü İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanağın, başta trafik olmak üzere tüm yaşamı olumsuz etkilediği aktarılan gerekçede şu değerlendirme yapıldı:

"Son yıllarda yağışlarda görülen bazı düzensizlikler, belirsizlikler ve aşırılıkların genelde fosil yakıtların aşırı kullanımından, artan karbon salınımından ve iklim değişikliğinden kaynaklanabileceği de uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Bu genel nedenin yanı sıra İstanbul özelinde son 15-20 yıldır yaşanan gelişmeler, meydana gelen afetlerin ağır sonuçlara yol açmasına neden olmuştur. Kentin nefes almasını sağlayan yeşil alanlar imara açılmış, yerlerine binalar, kuleler, iş merkezleri ve alışveriş merkezleri yükselmiştir."

İstanbul genelinde kentsel teknik altyapı, özelde ise kentsel drenaj sisteminin yetersiz olduğu öne sürülen gerekçede, yeşil alanların hızla azalmasıyla gelecek süreçte İstanbul'un büyük tehlike altında olacağının göründüğü iddia edildi.

YENİ SEL FELAKETLERİNİN YAŞANMA İHTİMALİ

Betonlaşma nedeniyle yoğun yağış durumunda suyun yer altına kolaylıkla inmesini sağlayacak toprak alanların yok olması neticesinde yeni sel felaketlerinin yaşanma ihtimalinin de bulunduğu ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da sık sık yaşanmaya başlanan afet olaylarının nedenlerinin araştırılması, bu olay ve önceki afetlerin yol açtığı zararların belirlenmesi bu ve benzeri olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."