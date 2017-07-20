İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işadamları,TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile BDDK bünyesinde faaliyet gösteren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle iltisaklı Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Bankalar Yeminli Başmurakıbı, Murakıbı ve Murakıp Yardımcıları hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Başsavcı vekili Hasan Yılmaz tarafından onaylanan iddianame, terör ihtisas ağır ceza mahkemesine gönderildi.



1 NUMARALI ŞÜPHELİ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31’i tutuklu 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ‘1 numaralı’ şüpheli firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ terör örgütünü kurmak ve yönetmek, kişisel verileri yasadışı ele geçirmek suçundan 18 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN MAĞDUR MÜŞTEKİ



İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, dönemin bakanları Bekir Bozdağ, İsmet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Taner Yıldız, Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Mehdi Eker, Prof. Dr. Recep Akdağ, Cevdet Yılmaz, Fatma Şahin, Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mehmet Şimşek, Egemen Bağış, Nihat Ergün, Faruk Çelik, Erdoğan Bayraktar, M. Zafer Çağlayan, Suat Kılıç, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer, Muammer Güler, devleti, hükümeti temsilen 27 isim mağdur müşteki olarak yer aldı.

MAĞDUR MÜŞTEKİ İŞADAMLARI



İddianamede ayrıca, işadamı İbrahim Çeçen, Abdullah Tivinikli, M. Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Ethem Sancak, Usame Kutub, Muharrem Usta’nın da aralarında bulunduğu 31 işadamı ve şirket mağdur müşteki olarak yer aldı.

MAĞDUR MÜŞTEKİ VAKIFLAR



İddianamede, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İHH, Halkevleri Vakfı, mağdur müşteki olarak gösterildi.

6 BİN 106 KEZ USULSÜZ SORGULAMA YAPILDI



İddianamede, FETÖ örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı (BDDK)’ndan uzaklaştırılan görevlilerinin, mağdur ve müştekilerin “17 banka nezdinde bulunan hesapları üzerinde usulsüz ve kanunsuz olarak 01 Ocak 2013 -30 Haziran 2014 tarihleri arasında 5 bin 270 sonrasında ise 836 olmak üzere toplam 6 bin 106 kez usulsüz sorgu yapıldığı” belirtildi.