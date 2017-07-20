Avrupa ülkelerindeki adamlarının çaldığı AB pasaportlarıyla VİP göçmen kaçakçılığı yapan ‘Suriş' lakaplı ‘Hüseyin K.A.A. 3 yıllık çalışmanın ardından yakalandı. Iraklı kaçakçının elinde bir pasaport havuzu olduğu, müşterilerine kendilerine benzeyen fotoğraf taşıyan pasaportları hazırladığı öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen zengin göçmenler ile DEAŞ ve PKK'lı üst düzey teröristlere pasaport temin eden "Suriş" takma isimli Irak uyruklu Hüseyin K.A.A. isimli göçmen kaçakçısının peşine düştü. Hüseyin K.A.A.'nın adresi 3 yıllık bir çalışmanın ardından tespit edildi.



19 ÜLKEDEN 480 PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık polisi, Hüseyin K.A.A.'yı Fatih'teki adresine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, AB ülkeleri başta olmak üzere 19 ülkeye ait orijinal pasaportlar ile 21 vize ele geçirildi. Göçmen kaçakçısı Hüseyin K.A.A. ve çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, yurtdışına havale edilmiş 835 bin dolarlık havale makbuzları da bulundu. Pasaportların büyük bir kısmının İnterpol'ün çalıntı duyurusu yaptığı belgeler olduğu anlaşıldı.



BENZERİNİ BULUP PASAPORT HAZIRLIYORLARDI

Iraklı göçmen kaçaksının, zengin müşterilerinin fotoğrafını bilgisayar sistemine yükleyerek pasaport havuzundan fotoğrafı en çok benzeyeni bulduğu öğrenildi. Eğer pasaport havuzunda müşteriye benzeyen fotoğraflı bir pasaport yoksa yurtdışında bulunan elemanlarına müşterisinin fotoğrafını göndererek, benzer birisinin pasaportunu çalmalarını veya satın almalarını istediği belirlendi.





Kaçak göçmenleri Avrupa ülkelerine orijinal pasaportlarla kolayca gönderen çetenin bu işlemlerden de en az 10 bin TL ile 20 bin TL arasında para aldığı belirlendi.



Gözaltına alınan Irak uyruklu Hüseyin K.A.A. ile 5 adamı polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Polis takibinden kurtulmak için "Rachad Alezzo" takma adını da kullanan Irak uyruklu göçmen kaçaksının Avrupa ülkelerindeki bağlantılarının deşifre edilmesi için İnterpol'de devreye girdi.