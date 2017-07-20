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Bursa'daki kadın cinayetinde yeni gelişme

Bursa'da 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın öldürüldüğü gece bindiği arabayı kullanan şahıs yakalandı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 14:56:01 Güncelleme: 15:19:07 İHA

Bursa'da bacağından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede kan kaybından ölen 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın öldürüldüğü gece bindiği aracı kullanan şahıs yakalandı.

İHA'nın haberine göre, hastaneye götüren araçtaki şahısların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan Y.K'ın 5 ayrı suçtan araması ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Y.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    Maşallah.
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