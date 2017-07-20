Tunceli Valiliği Mazgirt ilçesinde yaşanan ve 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

İHA'nın haberine göre; Valilik açıklamasında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 20 Temmuz 2017 günü Mazgirt ilçemiz mülki sınırları içerisinde icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri esnasında, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilmesine müteakip terörist grup SİHA ile vurulmuş ve bölgede operasyon başlatılmıştır. Bahse konu bölgede devam eden operasyon kapsamında; 2 erkek terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, operasyon bölgesinde teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İran uyruklu sözde Mazgirt Gücü Sorumlusu olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.