Sosyal medyada başlayan tartışmalarıyla büyük ses getiren Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil, Veyis Ateş’in sunumuyla “Habertürk Özel”de karşı karşıya geliyor. Peki Caner Taslaman kimdir?

CANER TASLAMAN KİMDİR?

Caner Taslaman, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Caner Taslaman, üniversite eğitimi için de Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü kazandı ve buradan mezun oldu.

Üniversite eğitimi esnasında antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla yakından ilgilendi. Yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi felsefe ve din bilimleri bölümünde, Big Bang teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle tamamlayan Caner Taslaman, Evrim teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını almıştır.

Özellikle televizyon ve radyoda katıldığı programlardaki tartışmalarıyla tanınan Caner Taslaman, bu programlarda çeşitli kişilerle din ve bilim üzerine tartışmış ve bu konular üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur.

Bilim - Din - Felsefe konularında yaptığı çalışmalarındaki başarılarından dolayı 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesörlük derecesini almıştır.

ESERLERİ

Big Bang ve Tanrı

Arzulardan Allaha

Terörün ve Cihadın Retoriği

Modern Bilim Felsefe ve Tanrı

Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası

Allah Felsefe ve Bilim

Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi ?

Allahın Varlığının 12 Delili

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam

Ahlak Felsefe ve Allah

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı

Evrenden Allaha

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Caner Taslaman kimdir?