Sosyal medyada başlayan tartışmalarıyla büyük ses getiren Caner Taslaman ve Ebubekir Sifil, Veyis Ateş’in sunumuyla “Habertürk Özel”de karşı karşıya geliyor. Peki Ebubekir Sifil kimdir?

EBUBEKİR SİFİL KİMDİR?

Ebubekir Sifil, 25 Aralık 1960 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sarıkamış'ta tamamlayan Ebubekir Sifil, lise eğitimini de Kars İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1978 yılında Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nde üniversite eğitimine başlayan Ebubekir Sifil, 1980 yılında okulu kendi isteğiyle bıraktı. Yine 1980'de Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim almaya başladı ve okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden 1984-1985 döneminde mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptığı Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Bilim dalında yaptığı Yüksek Lisans'ını 1996 yılında bitirdi. Ardından da 2006 yılında doktora tezini tamamladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1993-1996 yılları arasında çalıştı ve ardından 1998-1999 yılları arasında da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi pozisyonunda görev aldı. İki görevinden de kendi isteğiyle ayrılan Ebubekir Sifil, günümüzde Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Ebubekir Sifil evli ve 3 çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (2 Cilt)

Müslümanca Bir Hayat İçin

Sözü Müstakim Kılmak 2

Ömer ve Nebevi Sünnet

Sana Din'den Sorarlar -2

Böyle Seslendiler Allah Rasulu ve Hulefa-i Raşidin'den Hitabeler

İstikamet Yazıları (2 Cilt)

İslami Bilincin İhyası

İdrak ve Tasdik

Sana Din'den Sorarlar -1

Ehl-i Sünnet Akaidi Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi

Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler

Hikemiyat

Sözü Müstakim Kılmak

Çağdaş Dünyada İslami Duruş

İslam ve Modern Çağ (3 Cilt)

İhya ve İnşa

Sözü Müstakim Kılmak

İslam ve Modern Çağ 3

İslami Duruş

İslam ve Modern Çağ 1

İslam ve Modern Çağ 2

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (1. Cilt)

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (2. Cilt)

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi (3. Cilt)

Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler -1

Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet

Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifil kimdir?