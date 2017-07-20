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Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile çok sayıda kişi izledi.