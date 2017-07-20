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Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 23:43:15 AA

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' kutlamaları kapsamında Girne'de gösteri yaptı

  • 1 Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi
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    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi. 

  • 2 Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi
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    Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı. 

  • 3 Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi
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    Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.

  • 4 Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi
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    Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç ile çok sayıda kişi izledi.

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  • 5 Türk yıldızlarından KKTC'de 'Barış ve Özgürlük Bayramı' gösterisi
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    Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.

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