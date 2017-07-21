Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz'da evinin yakınında ölü bulunan, işlemlerin ardından defnedilen kadının mezarının açılması üzerine yapılan ilk incelemede, silahla öldürüldüğü belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkeç köyünde yaşayan Dudu Ç. (70), 15 Temmuz'da evinin yakınındaki bahçede baygın halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dudu Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yüksek tansiyon hastalığına bağlı rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadının cenazesi, Aydoğan köyünde toprağa verildi.



Yaşlı kadının eşyalarını teslim alan yakınları, hayatını kaybettiği gün üzerindeki giysilerde kan lekeleri gördü. Durumdan şüphelenen ve kadının mezarının açılmasını isteyen yakınları, Cumhuriyet savcılığına başvurdu.



Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, yaşlı kadının mezarının açılmasını ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Savcılığın talimatı üzerine Dudu Ç'nin mezarı açılarak, cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi.

SIRTINDA SAÇMA İZLERİNE RASTLANDI



Burada yapılan otopside, kadının ilk belirlemelere av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçmaların sırt bölgesine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Bu gelişme üzerine Dudu Ç'nin eşi Necati Ç. ve üvey oğlu Ş.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati Ç. tutuklandı, Ş.Ç. ise serbest bırakıldı.



Olay günü, Dudu Ç. ile kocası Necati Ç. arasında para meselesi yüzünden evde tartışma yaşandığı, tartışma sonrası kadının evden dışarı çıkıp giderken arkasından kocasının tüfekle ateş ettiği iddia ediliyor.



Bu arada savcılık tarafından Dudu Ç'nin ilk ölüm raporunu hazırlayan doktorun da ifadesine başvurulduğu, soruşturamın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.