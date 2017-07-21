Büyükada'daki toplantıda gözaltına alınan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Şüpheliler Nalan Erkem, İlknur Üstün, Nejat Taştan ve Muhammed Şeyhmus Özbekli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkarıldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
"Terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşecek hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenlemek" suretiyle "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan İran asıllı İsveç vatandaşı Ali Garawi, Almanya vatandaşı Peter Frank Steudtner, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran tutuklanmıştı.
- büyükada
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Misafir 35 dakika önceAlın hepsini içeri00
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Misafir 48 dakika önceKim olursa oksun hesao vermeli/verecek..60