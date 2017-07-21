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DHA'nın haberine göre, Karaada'nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz şu açıklamayı yaptı;