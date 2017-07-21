Bodrum açıklarında meydana gelen depremin ardından sadece Gümbet Koyu'ndaki 1 kilometrelik sahil şeridinde yaşanan tsunaminin nedeni belli oldu.
Bodrum'a 3 mil mesafedeki tarihi ılıcası ile ünlü Karaada'nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre, Karaada'nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz şu açıklamayı yaptı;
"Bugün yaşananlar tam anlamıyla tsunami olmasa da hızla ve yükseklikle depremin yarattığı enerji ile kilometrelerce hızla gelen dalgalar Karaada'nın arkasından Bodrum'u görmeden geçti ve Gümbet Koyu'nun batı kıyısından içeri girdi.
Gümbet Koyu'nun batı yakası sarp kayalık ve deniz orada çok derindir.