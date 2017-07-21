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Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!

21 Temmuz 2017 Cuma, 19:10:51 DHA

Bodrum'a 3 mil mesafedeki Karaada'nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi

  • 1 Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!
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    Bodrum açıklarında meydana gelen depremin ardından sadece Gümbet Koyu'ndaki 1 kilometrelik sahil şeridinde yaşanan tsunaminin nedeni belli oldu. 

  • 2 Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!
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    Bodrum'a 3 mil mesafedeki tarihi ılıcası ile ünlü Karaada'nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi.

  • 3 Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!
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    DHA'nın haberine göre, Karaada'nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz şu açıklamayı yaptı;

  • 4 Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!
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    "Bugün yaşananlar tam anlamıyla tsunami olmasa da hızla ve yükseklikle depremin yarattığı enerji ile kilometrelerce hızla gelen dalgalar Karaada'nın arkasından Bodrum'u görmeden geçti ve Gümbet Koyu'nun batı kıyısından içeri girdi.

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  • 5 Ege depreminde Bodrum'u Karaada kurtarmış!
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    Gümbet Koyu'nun batı yakası sarp kayalık ve deniz orada çok derindir.

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