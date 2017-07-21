Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Sağlık Kongresi'nin Gala Yemeği'nde konuştu. Erdoğan, Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 3 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü belirterek "İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm 'Bunlara terörist diyemezsiniz' dedim. Bu yakıştırmayı kabul etmiyoruz" dedim" şeklinde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Afrikalı kardeşlerimizi kendimize uzak görmüyoruz. En büyük büyükelçilik kompleksimiz Somali'de.



Afrika'ya kaynakları sömürülecek bakir bir yer olarak bakmıyoruz. Biz Afrika'yı kaderdaşımız olarak görüyoruz.



Türkiye Bursları ile 4500 Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim görüyor. Türkiye'nin Afrika politikasının ete kemiğe büründüğü ülke Somali'dir. Somali tüm dünyanın sırtını döndüğü bir ülke idi. Afrika Kıtası'nın kronik sorunlarının temel sebebi sömürgeciliktir.



Bugün bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktıklarını görüyoruz.



"BUNLARA TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ"

Kudüs'te bugün Cuma Müslümanların kutsal bir günü. Ve İsrail polisi askeri bütün güvenlik güçleri orada Müslümanların üzerine saldırdılar ve 350'ye yakın yaralı var ve aldığımız son rakama göre 3 şehidimiz var. İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve 'Yaklaşımınız çok yanlış. Bu insanlar kendi kutsal mabedlerine gidiyorlar. Bu makam bizler için Müslümanlar için önemli. Bunlara terörist diyemezsiniz. Bu yakıştırmayı kabul etmiyoruz.' dedim.

Biz de bu noktada insanların ibadetlerini özgürce yapmasını istiyoruz ama orada insanlar öldürüldüğü için tedbirler almak zorundayız. Ne kadar da ısrar ettiysek elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz dediler ama bugün maalesef böyle bir müdahalede bulundular.



Şunu bilmemiz lazım; Her şeyden önce Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yaparız. Yapalım ama hakkımıza haklarımıza da sahip çıkalım. Ve sonuna kadar biz haklarımızın savunucusu olacağız. Kim olursa olsun. Biz zalim hükümdarlar karşısında susmayı kesinlikle zulüm addediyoruz. Buna da asla katlanamayız.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n