Antalya'da "hero" yazılı tişört giyen iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Antalya'da bir motosiklette ilerleyen iki kişinin üzerinde "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giyen iki kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, MOBESE kameralarından motosikletin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ne girdiğini tespit eti.

Araştırma yapan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşkede yürüyen ve üzerlerinde "hero" yazılı tişört bulunan öğrenciler Ç.G. ve E.E'yi gözaltına alındı.

Üniversite öğrencilerinin emniyetteki ifadesinde, "Gündemi takip etmiyorduk. Tişörtü bir alışveriş merkezinden aldık. Yasak olduğunu bilmiyorduk. 'Birbirimizle uyumlu olsun' diye aynı tişörtü giydik." dedikleri öğrenildi.

Haklarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtilen öğrencilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÇANAKKALE'DE DE GÖZALTI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kemalpaşa Mahallesi'ndeki İskele Meydanı'nda "hero" yazılı tişört giydiğini tespit ettiği 17 yaşındaki B.K'yi gözaltına alındı.

SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Hero tişörtü