Kuşadası'na tatil için gelen Avusturyalı 28 yaşındaki bir kadın turist saldırıya uğradığını iddia ederek önce oteli, ardından da hastaneyi birbirine kattı. Hastanede sakinleştirici yapılıp gönderilen turist, hemen kapının önünde kendini yere attı. Üzerine beyaz bir örtü konulan genç turist kadının yerdeki görüntüleri hastaneye gelenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, Avusturyalı 28 yaşında Kathren K. isimli Avusturyalı bir kadın turist tatil için Kuşadası'na gelip, Marina bölgesinde bir otele yerleşti. Öğleye doğru otelden çıkan Avusturyalı turist, akşam 22.00 sıralarında otele döndü. Otel yetkililerine saldırıya uğradığını söyleyen kadın turist, sinir krizleri geçirip otel odasında eşyaları yerlere savurmaya başladı.

KENDİNİ YERE ATTI

Otel yetkilileri bir yandan Avusturya Konsolosluğu'na haber verirken, bir yandan da 112 acil servise haber verilerek, Kathren K.'yı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede sinir krizleri geçiren ve "Saldırıya uğradım" diye bağıran turiste nöbetçi doktor tarafından sakinleştirici iğne yapıldı. Hastane yetkilileri tarafından Avusturya konsolosluğu yetkililerine teslim edilen turist, hastane çıkışında kendini yere attı. Üzerine beyaz bir örtü konulan kadın turistin yerde yatarkenki görüntüleri hastaneye gelenler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Avusturya Konsolosluğu yetkilileri ve avukatı tarafından kadın turist bu kez özel bir hastaneye sevk edildi.