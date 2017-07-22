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Kağıthane'de bir kişi ortağını öldürdü

DNA testi yaptıran Okan A. çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrendi. Eşi Esra A. durumu soran koca, eşinden gidip ortağına sorması gerektiği cevabını aldı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:54:19 Güncelleme: 16:57:24 DHA

Kağıthane'de çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen Okan A. ortağını silah ile vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Seyrantepe Mahallesi Site sokaktaki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Matbaacı Okan A. iddialara göre 3 yaşındaki çocuğunun kendisine ait olmadığından şüphelendi.  DNA testi yaptıran Okan A. çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrendi. Eşi Esra A. durumu soran  koca, eşinden gidip ortağına sorması gerektiği cevabını aldı. Okan A. bunun üzerine ortağı Cemil Ş.'nin işyerinin önünde beklemeye başladı.

BEŞ EL ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra gelen Cemil Ş. aracından indiği sırada Okan A. ruhsatsız silahla beş el ateş etti. Açılan ateş sonucundan Cemil Ş. ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından Okan A. olay yerinden  kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olan Cemil Ş. ambulans ile Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemil Ş. hayatını kaybetti. 

POLİS  YAKALADI

Olaydan kısa süre sonra Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda zanlı Okan A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan  A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 26 dakika önce
    K
  • Misafir 27 dakika önce
    Kadin keyfine baksin saplar gitti
  • Misafir 29 dakika önce
    kadınlardan korkulur
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