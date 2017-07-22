İzmit'te geçtiğimiz pazar günü çarşı iznine çıkan askerleri belediye otobüsünde darp eden şüphelilerin sevk edildiği adliye önünde bekleyen yakınları ile yine askerler arasında çıkan ikinci kavgada gözaltına alınan 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, geçtiğimiz pazar günü, İzmit - Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsunde çarşı izninden dönen askerler ile bir genç arasında başlayan tartışmanın ardından gencin yakınları tarafından halk otobüsünde 5 asker tekme tokat dövüldü. Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI



Zanlıların adliyeye sevk edildikleri sırada yakınları ile jandarma arasında çıkan ikinci arbede de İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir'in kolu çıktı. Yakınları ayrıca gazetecilerin de görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Çıkan arbede de gözaltına alınan Tugay Gürkan ve Mehmet Ali Bulut da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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