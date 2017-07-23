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Can kaybı ve ciddi bir maddi hasarın olmadığı deprem sonrası tatilcilerin bir kısmı bavullarını toplayarak Bodrum ve Datça’dan ayrılırken, turistlerin önemli bir bölümü eğlenmeye ve tatile devam etti. Bodrum’da disko ve barlar sabaha kadar misafirlerini ağırladı. Tatilciler Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi’nde deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken, bazıları da caddelerde alışveriş yaptı.