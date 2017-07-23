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Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş

23 Temmuz 2017 Pazar, 04:29:23

  • 1 Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
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    Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam’ın, denizin daha “güvenli” olduğu düşüncesiyle karaya çıkmadığı anlaşıldı. 

  • 2 Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
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    Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Hasan Sağlam (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek, “Balığa çıktığımı bilen ailem dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüş. Haber verdikleri Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi” dedi.

  • 3 Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
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    Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, “Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım” ifadesini kullandı.

  • 4 Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
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    MUĞLA’nın Gökova Körfezi’nde 2 gün önce meydana gelen 6.6’lık depremin ardından Bodrum ve Datça’da hayat normale döndü. Tsunami etkisi yapan büyük depremin ardından bölgede gün boyu büyüklüğü 2 ile 4.9 arasında değişen 250’ye yakın deprem yaşandı. Bodrum’da dün akşam da saat 20.09 ve 20.25’te 4.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlar, panikle sokaklara fırladı. 

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  • 5 Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
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    Can kaybı ve ciddi bir maddi hasarın olmadığı deprem sonrası tatilcilerin bir kısmı bavullarını toplayarak Bodrum ve Datça’dan ayrılırken, turistlerin önemli bir bölümü eğlenmeye ve tatile devam etti. Bodrum’da disko ve barlar sabaha kadar misafirlerini ağırladı. Tatilciler Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi’nde deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken, bazıları da caddelerde alışveriş yaptı. 

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