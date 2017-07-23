Balıkçı, daha güvenli diye geceyi denizde geçirmiş
23 Temmuz 2017 Pazar, 04:29:23 | Güncelleme: 04:49:31
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Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam’ın, denizin daha “güvenli” olduğu düşüncesiyle karaya çıkmadığı anlaşıldı.
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Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Hasan Sağlam (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek, “Balığa çıktığımı bilen ailem dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüş. Haber verdikleri Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi” dedi.
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Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, “Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım” ifadesini kullandı.
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MUĞLA’nın Gökova Körfezi’nde 2 gün önce meydana gelen 6.6’lık depremin ardından Bodrum ve Datça’da hayat normale döndü. Tsunami etkisi yapan büyük depremin ardından bölgede gün boyu büyüklüğü 2 ile 4.9 arasında değişen 250’ye yakın deprem yaşandı. Bodrum’da dün akşam da saat 20.09 ve 20.25’te 4.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlar, panikle sokaklara fırladı.
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Can kaybı ve ciddi bir maddi hasarın olmadığı deprem sonrası tatilcilerin bir kısmı bavullarını toplayarak Bodrum ve Datça’dan ayrılırken, turistlerin önemli bir bölümü eğlenmeye ve tatile devam etti. Bodrum’da disko ve barlar sabaha kadar misafirlerini ağırladı. Tatilciler Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi’nde deniz kenarında restoran ve kafelerde otururken, bazıları da caddelerde alışveriş yaptı.
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Gündelik hayatın normal akışına döndüğü 2 ilçede kalanlar yine de tedbiri elden bırakmadı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin önüne battaniye ve yatak atarak, bazıları ise sahillerde sabahladı. Öte yandan depremin en fazla etkilediği merkezlerden olan Bodrum’da temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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Depremin ardından oluşan tsunaminin vurduğu Gümbet sahilinde zarar gören ve denizde üst üste yığılan tekneler, vinçler yardımıyla karaya çekildi. Belediye ekipleri sahillerde temizlik yaptı. Valilik, AFAD ve emniyet görevlileri, zarar tespit çalışmalarına başladı.
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PSİKOLOJİK TEDAVİ
Bodrum’u vuran deprem sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Müdürlüğü ekipleri de psikolojik destek için ekip kurdu. 30’a yakın sosyal hizmet uzmanı ve psikolog, depremden etkilenen evleri tek tek ziyaret etti.
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Aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi psikolojik tedavi gördü. 72 yaşındaki Nuran Bulaç ve 7 aylık hamile gelini Yağmur Bulaç ise evleri depremden zarar gördüğü için sığınma evine alındı.
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KAYMAKAM: BURASI KÜÇÜK JAPONYA
BODRUM Kaymakamı Bekir Yılmaz, depremin hemen ardından Muğla genelinde adeta bir seferberlik ilan edildiğini belirterek, kimsenin mağdur olmaması için devletin her türlü imkânı sağladığını dile getirdi.
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Özellikle ilçedeki yerli ve yabancı misafirlerin rahatı için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktaran Yılmaz, ilçenin tamamında elektrik olduğunu, su sorununun bulunmadığını aktardı.
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Yılmaz, “Buraya ‘Küçük Japonya’ diyorum. Japonya’da büyük depremlerde can kaybı olmaz, hafif hasarla atlatılırdı. İmrenerek bakardık. Şükürler olsun, biz de can kaybı olmadan hafif hasarla bu büyük sarsıntıyı atlattık” dedi.