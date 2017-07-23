DHA'nın haberine göre; Büyükada'da gözaltına 10 kişi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra önceki gün çıkarıldığı adliyede serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Nalan Erkem İstanbul'da, İlknur Üstün de Ankara'da gözaltına alındılar.

ERKEM VE ÜSTÜN TUTUKLANDI

Serbest bırakılan 4 kişi arasında bulunan Erkem, emniyet işlemlerinin ardından dün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Erkem, tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme Erkem'in tutuklanmasına karar verdi. İlknur Üstün de emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürülerek SEGBİS sistemi ile bağlandı. Üstün de savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevlk edildi. Sorgusunun ardından Üstün de tutuklandı.

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

5 Temmuz 2017 tarihinde Büyükada'da yapılan toplantıda İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi, Peter Steudtner, Nalan Ekmen, Şeyhmuz Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün 5 gün önce adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilenlerden 6 kişi, "Silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırken, Nalan Erkem, Şeyhmuz Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine serbest bırakılan 4 kişi için dün gece yakalama kararı çıkarılmıştı.

büyükada