Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Nas, daha sonra helikopterle Batman'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Nas yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEHMET NURİ NAS KİMDİR?

Mehmet Nuri Nas, 1969 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde ve University of Nebraska- Lincoln, Institute of Agriculture and Natural Resources, Department of Horticulture and Forestry'de lisansüstü eğitimi alarak tamamladı.

Kendisinin ileriye sürdüğü ve literatüre Nas Ortam Geliştirme Hipotezi adıyla geçen bir hipotezi doktora tezinin konusu yaparak yüz yılık bir bilimsel probleme çözüm önerisi sunmuştur.

Amerika'da doktora çalışmalarından dolayı “2000 – 2001 Lisansüstü Öğrenci Araştırma Ödülüne (Nebraska Statewide Graduate Student Research Award)” layık görüldü. 2002 yılında Türkiye’ye döndü ve KSÜ Ziraat Fakültesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör oldu.

2008 – 2011 yılları arasında TÜBİTAK-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Grup Danışma Kurulu üyeliği ve 2011 – 2013 yılları arasında TUBİTAK – TOVAG Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda TÜBİTAK bilimsel proje değerlendirme panellerinde moderatör ve panelist olarak görev aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen KOBİ Ar-Ge Projelerinde izleyici olarak görev yaptı.

015 yılındaki Şırnak Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alıp daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından Rektör olarak atanmıştır.

mehmet nuri nas

Şırnak Üniversitesi

kalp krizi

Mehmet Nuri Nas kimdir?