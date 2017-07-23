Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğraklı ile Kurudere Mahallesinde ikamet eden Aygün ile Tekeboğan ailesinin fertleri arasında arazi sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Tekeboğan ailesinden 9, Aygün ailesinden ise 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan özel araçlar ve ambulanslarla Akçakale ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, kavganın daha fazla büyümemesi için iki mahalle girişinde de önlem aldı.