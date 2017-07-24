Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Bodrum ilçesinde yaşanan deprem anları, bir dolmuşun güvenlik kamerasına da yansıdı.



Depremin yaşandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Eren Yükrük idaresindeki şehiriçi minibüsü, Bodrum otogarından yolcularını alarak Neyzen Tevfik Caddesi'nde seyrettiği sırada deprem meydana geldi. Minibüste bulunan iki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde yürüyüş yapan ve bölgedeki mekanlarda oturan vatandaşların depremin yaşanmasıyla birlikte, panik halinde etrafa kaçışması görünüyor.

SULARIN ORTASINDA KALDI



Deprem sırasında minibüs içindeki yolcuların ne olup bittiğini anlamaya çalıştığı da kameraya yansıyor. Kısa süreli paniğin ardından seyrine devam eden minibüs, Gümbet Mahallesi dolgu alanına geldiğinde ise deniz sularının ortasında kalıyor. Denizin yola taşmasıyla bir bölümü sular içinde kalan minibüsün yolcularının yaşadığı panik ve korkuda yine minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntüleniyor.

BODRUM

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Minibüsün şoförü Eren Köklük'ün deprem sırasında sakinliğini koruması ve yolcuları sakinleştirmesi de dikkatlerden kaçmıyor.