Esenyurt'ta dere yatağına inip mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan vatandaş, "Pisti temizlemek için indim. Çekmece gölünü de ben temizledim" dedi.

İHA'nın haberine göre, ilginç olay sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesin'de meydana geldi. Köprüden geçen vatandaşlar dere yatağında yarı çıplak bir adamın yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İndiği derede mahsur kalan adam kendisini seyreden vatandaşlara, "Yüzelim ya ayıp değil mi" diye bağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına inerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kurtarılan Z. Y.'nin niye girdin sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Z.Y., "Pisti temizlemek için indim. Çekmece gölünü de ben temizledim" diye konuştu.

Kurtarılan şahıs ambulansla kontrol amaçlı Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.