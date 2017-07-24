Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapıyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları;

"Yeni atanan bakanlarımızın her birine de görevlerinde başarılar diliyorum. Bugünkü Bakanlar Kurulumuzun gündeminde yenilenen eğitim öğretim programlarının sunumu yapıldı. Diğer bir konu da hükümetimizin önümüzdeki 6 ay içinde yapacağı çalışmalara ilişkin değerlendirmeler. Önümüzdeki günlerde değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

BAŞBAKAN YARDIMCILARININ GÖREVE DAĞILIMI

"Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu, Başbakanımıza bağlı olarak çalışacak.

Hükümet Sözcülüğü, Danıştay, Diyanet, TRT ve AA, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından deruhte edilecektir.

Ekonomi konusu ve bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

Yatırımların koordinasyonu, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, RTÜK, Fikri Işık Bakanımıza bağlı olarak faaliyet sürdürecek.

Recep Akdağ; Kıbrıs, AFAD ve Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

Hakan Çavuşoğlu; Medeniyetler İttifakı, Vakıflar, 100. yıl anma programı ile ilgili çalışmalar, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili çalışmaları yürütecek."

MESCİD-İ AKSA'DAKİ GERİLİM

"İsrail tarafından alınan tedbirler ve uygulanan kararlar bütün İslam dünyasında, insan haklarına inanan herkes tarafından büyük bir infiale yol açmıştır. Bu uygulama haksız ve hukuksuz bir uygulamadır, kabul edilemez. İsrail hükümetini bu uygulamaları derhal sonlandırmaya yetkililer davet etmiştir. Burası sadece Filistinlilerin değil, bütün müslümanların ortak kutsalıdır. Burada itidalle hareket ederek, insanların din ve vicdan hürriyetini ve ibadet hürriyetini gerektiği şekilde kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak doğru olandır."

+15