Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı halk direnişinin yıl dönümü gecesi valiliğe yapılan ziyaretin bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını ifade ederek, "Bu bizi oldukça üzdü. Hem 15 Temmuz gazilerimize bir hakaret bu. Çünkü 15 Temmuz gazileriydi o gelenler." dedi.

Vali Balkanlıoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Temmuz öğle saatlerinde Sakarya'daki görevine başladığını anımsattı.

Toplumun 15 Temmuz'u unutmaması, gençlerin hafızalarına kazınması ve uyanık olmaları bakımından darbe girişiminin hatırlanması ve anılması gerektiğini belirten Vali Balkanlıoğlu, "Bu konuda hükümetimizden de gerekli talimatlar geldi. Zaten gelmese dahi sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar 15 Temmuz'u burada acı olaylarla hatırladıkları için büyük bir anma etkinlikleri yapıldı, Demokrasi Meydanı'na 60 bin kişi geldi. 15 Temmuz anıldı, darbeciler ve eşkıyalar protesto edildi." diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, 15 Temmuz gecesi saat 03.00'e kadar meydanda kaldığını ve rahatsızlanınca konutuna geçtiğini anlatarak, "Telefon geldi, '15 Temmuz gazileriyiz, valiliği kurtaran öncü kişileriz. Sayın Valim, valiliğin önündeyiz, o hatıraları bir kez daha canlandırmak, yaşamak istiyoruz, siz de gelir misiniz?' dediler. Biz de rahatsız olmamıza rağmen geldik valiliğe. Valiliği açtık, arkadaşlar merdivenlerden yukarı çıkarken o günü de hatırladıkları için 'Ya Allah, Bismillah, Allah'ü Ekber' diyenler oldu, bizim onlara 'susun, yapmayın' diyecek halimiz yok. Makamda arkadaşlara teşekkür ettik. Olay 15 Temmuz gece vakti saat 03.00'te vuku buldu hatta arkadaşlar bu olayı sosyal medyada paylaştı." diye konuştu.

"Meseleyi bazı basın yayın organları ki, malum çevreler bunlar, zıtmış gibi gözüküp FETÖ'ye hizmet eden tipler." diyen Vali Balkanlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olayı şöyle çarpıttılar; 4 Temmuz'u kastediyorlar, 'Vali Sakarya'ya geldiğinde tekbirlerle karşılandı. Tekbirlerle bir cemaat tarafından makama oturtuldu.' diye o görüntüler eşliğinde servis yapmışlar, sosyal medyada paylaşmışlar. Bu bizi oldukça üzdü. Hem 15 Temmuz gazilerimize bir hakaret bu. Çünkü 15 Temmuz gazileriydi o gelenler. İçlerinde farklı görüşten arkadaşlar vardı. Olayı böyle çarpıttılar.

Malumunuz şehit kaymakamımız Muhammet Safitürk'ün babası burada ikamet ediyor. Gazi ve şehit yakınlarını gezdiğimizde ona da uğramıştık. Şehit babası da bize iade-i ziyarette bulunmak istedi, gelirken de kendisi gibi hoca arkadaşlarını getirmiş. Bu olayı da 'Tarikat mensupları valiyi ziyaret etti, valiyi makamına oturttu, FETÖ ile mücadele ederken diğer dindar insanlarla niye mücadele edilmiyor? Onlar da yarın tehlike teşkil eder.' gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Kamuoyunun bilmesi açısından size iletmiş oldum."

İrfan Balkanlıoğlu

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