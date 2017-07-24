Manisa'da 6 numaralı hattın halk otobüsü şoförü Emrullah Şahin, bulunduğu güzergah olan tek şeritli Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde parklanmalar nedeniyle mağdur olduğunu savunarak eylem yaptı. Cadde üzerinde duraktan yolcularını indiren Şahin, daha sonra biraz ilerleyerek otobüsünü durdurdu. 10 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan Şahin, parklanma sorununun giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

İHA'nın haberine göre, yolu kapattıktan sonra trafik polisini arayan Şahin, yoldaki araçlar yüzünden geçemediğini ve yolu trafiğe kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Parklanmalar nedeniyle araçların vaktinde durağa yetişemediğini söyleyen Şahin, "Halk otobüsleri olarak günün her saatinde şu görmüş olduğunuz parklar yüzünden araçlarımız geçemiyor. Araçlarımız gideceği yere yetişemiyor. Daha iki gün önce benim şoförüm burada bir park eden araç yüzünden araca sürtmek zorunda kaldı. Bekledi araç sahibi başına gelmedi. Daha sonra geçerken sürtüyor. İniyor arabadan araç sahibi hala başına gelmiyor. Daha sonra benim başıma patladı ve 600 TL'lik bir hasar ödedim. Bu durumda kimse bizim yanımızda değil. Görmüş olduğunuz gibi cadde boyunca her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben bu konuda mağdur oldum. 600 TL zarara uğrattılar beni. Ben bunları çekmek zorunda değilim vatandaş olarak. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

95 TL CEZA VERİLDİ



Şahin'in 10 dakikalık eylemine şoförler de tepki gösterdi. Uzun süre kornaya basan araç şoförleri trafiğin açılmasını bekledi. Daha sonra bölgede görevli trafik polisinin gelmesiyle birlikte Şahin eylemine son vererek yoluna devam etti. Otobüs şoförüne trafiği tehlikeye düşürmekten 95 TL ceza verildi. Öte yandan parklanma yapan araçlara da hatalı parktan ceza yazıldı.

Şahin'in eyleminin ardından hemen arkasında trafikte bekleyen bir acemi şoför de aracını hareket ettiremeyince trafik yeniden kitlendi. Arkada bekleyen araç sahibinin müdahale etmesi sonrasında acemi şoförün aracını hareket ettirmesiyle trafik yeniden açıldı.