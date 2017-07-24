Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcak havalardan korunmak isteyen vatandaşlar gölgelere sığındı.

İL İL HAVA DURUMU

İHA'nın haberine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır bugün kavruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sıcak hava, öğlen saatlerinde doruğa ulaştı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da sokağa çıkan bazı vatandaşlar, sıcağın etkisinden kurtulmak kendilerini ağaç ve surların gölgeliklerine bıraktı.

5 METREDEN TEHLİKEYE ATLIYORLAR

Sıcak havalardan bunalan bazı çocuklar da kendilerini süs havuzlarına bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kendilerini bir metrelik suya bırakan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden serinliğin tadını çıkardı. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'na gelen çocuklar, "Havalar çok sıcak, okullar da tatil. Fırsat buldukça buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Sudan çıkan bazı çocuklar, betona uzanarak güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Öte yandan uzmanlar, özellikle kronik hastalığı bulunan hastalar ve çocukların gerekmedikçe 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine göre 45 dereceyi gören Diyarbakır'da bugün en düşük sıcaklığın 35 derece olacağı kaydedildi.