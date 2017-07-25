Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlemiş ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden ayrıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İHA'nın haberine göre; Bir gazetecinin, "Yaptığınız açıklamalar çok tartışıldı" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten tartışılması için kurdum bu cümleyi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mehmet Görmez'in istifasına ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Henüz böyle bir adım yok. Geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın farklı bir görevle devam etme talebi söz konusu. Başkan başka bir görev istedi Başbakan ile görüşeceğiz. Bu da Sayın Başkan ile karar verilecektir. Başkan hala görevinin başında. Ancak şu an görevden alma söz konusu değil."