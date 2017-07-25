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Başsavcılıktan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından yazılı açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılanmasına yönelik sözlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında "Cumhuriyet Gazetesi iddianamesini yazan savcılar hakkında FETÖ soruşturması yoktur" denildi

25 Temmuz 2017 Salı, 15:32:59 Güncelleme: 15:41:58 DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı "Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan bir savcı" şeklindeki açıklamasının gerçek olmadığını aktardı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün tarihi itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PKK/DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılaması devam eden bir kısım Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinde yargılanmakta olan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmiş olup, adı geçenler hakkında ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır" denildi.

"O SAVCI" SORUŞTURMAYI BAŞLATAN GÖZALTILARI YAPAN İSİMDİ

Söz konusu FETÖ'den yargılanan savcı Murat İnam, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonu ve gözaltıları yaptıktan sonra bu dosyadan alınmış, iddianame ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmişti. Savcı Murat İnam'ın, Yargıtay'da görülen Selam Tevhid davasında FETÖ üyeliği suçundan tutuksuz yargılanması devam ediyor.

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