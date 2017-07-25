Ordu'nun Fatsa ilçesinde 36 yaşındaki kadın avukat, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, avukat Burcu Setol Ş.'den haber alamayan yakınları, kaldığı oteli arayarak yardım istedi. Avukatı odada hareketsiz halde yatarken bulan görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından öldüğü belirlenen kadının cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, avukatın İzmir'den Fatsa'ya tatil yapmak üzere geldiği öğrenildi.
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