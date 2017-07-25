Alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda güvenlik güçlerince tünel tespit edildi.
Yapılan incelemede tünelin mezarlık içerisinden geçtiği, Suriye sınırına uzandığı ve kanalizasyon hattına bağlandığı, söz konusu kanalizasyon hattının sınırdaki mayınlı bölgeye çıktığı belirlendi.
Güvenlik güçleri, terör örgütünün tüneli, silah, mühimmat ve uyuşturucu ile teröristlerin geçişinde kullandığını değerlendiriyor.
- PKK'lı teröristler Türk bayraklı tişört giyiyorlar, tünel kazıyorlar! İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, PKK'lı teröristler Irak sınırına yakın bölgelerde yeniden tüneller kazmaya başladı. Şehir içinde rahat keşif yapabilmeleri için Türk bayraklı tişörtler giydikleri gelen bilgiler arasında Terör örgütünün bundan korunmak için ise köylerde “Köstebek” türü yapılanmaya gitmeye başladığı bildirildi.
AYNI BÖLGEDE 400 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL BULUNMUŞTU
Nusaybin ilçesinde 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca ilçeye kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazıldığı tespit edilen toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel bulunmuştu.