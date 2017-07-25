Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından öğrenciler sonuçlar için bekleyişe geçti. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, merakla "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 oturum olarak 1-2 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından adaylar, sonuçlarını öğrenmek için gözünü MEB'den gelecek olan duyuruya dikti.

Binlerce öğrencinin beklediği AÖL 3. dönem sınav sonuçları, 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanları görüntüleyebilecek.

Sınav sonuçları Açıköğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşacak. Öte yandan sınav sonuçları öğrencilerin adresine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AÖL sınav sonuçları, MEB tarafından ilan edildikten sonra adayların sınav sonuçları için itiraz edebilme hakları vardır. İtiraz işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih itibari ile 5 iş günü içerisinde yapılabilecektir. Sınav için itiraz işlemi yapacak olan adayların, 20 TL ücreti belirlenen banka şubelerinden bir tanesine yatırmaları gereklidir. Ücret Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi banka hesaplarından birisine yatırılacaktır. İtiraz ücretlerinin yatırılması için belirlenen bankalar ise şunlardır;



T.C. Ziraat Bankası’nın Ankara/ Beşevler şubesi ve Türkiye Halk Bankası’nın Ankara/ Küçükesat şubesi ile Türkiye Vakıflar Bankası’nın Ankara/ Merkez şubesidir.

AÖL MEZUN OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin mezun olmaları için gerekli şartları yerine getirebilmeleri gereklidir. Mezun olmak için öğrencilerin yerine getirecekleri şartlar ise şunlardır; Öğrencilerin eğitim gördükleri dönem sayısı en az 8 olmalıdır. Alınan derslerin kredi sayıları 192 olmalıdır. Ayrıca ortak alan dersleri de başarılı olarak geçilmelidir ya da muaf olunmalıdır.



Alan kredi sayısı da genel kültür haricinde en az 80 ve üzerinde olması gerekmektedir. Sınavlar içinde Dil ve Anlatım dersi için muafiyet hakkı tanınmamaktadır. Bu nedenle de adayların Dil ve Anlatım dersinden geçer not alarak başarılı olmaları gereklidir.



Dönem boyunca görülen derslerin sınavlarına da en az 1 kere girilmiş olması gerekmektedir. Açık Lise’den mezun olan adayların, YGS için de başvuru yapabilme hakları vardır. Adaylar, yeterli kredi sayısına ulaşmışlar ise YGS için başvuru yapabilirler.

AÖL Sınav Sonuçları

AÖL 3. dönem sınav sonuçları

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL