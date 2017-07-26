Muhabirimiz Leyla Ünal’a saldıran Üsküdar Belediyesi zabıtalarına “basit yaralama” suçundan 1.5 yıl hapis istemiyle dava açılırken, muhabirimize ise “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istendi. Olay geçen mayıs ayında Üsküdar Mimarsinan Mahallesi Kassam Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Zabıtalar, yaşlı bir işportacıya kaba bir şekilde müdahale ederken, kendilerini uyaran muhabirimiz Leyla Ünal ve vatandaşlara da “Size de müdahale edeyim mi” şeklinde karşılık verdi. Ünal, şikâyette bulunmak için gittiği zabıta noktasında ise darp edildi. Basın kartı kırılan ve tehdite maruz kalan Ünal, o anları cep telefonuyla çekmeyi başardı. Olay yerinden ayrılarak darp raporu alan Leyla Ünal, Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi’nde zabıtalardan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine zabıtalar hakkında “hakaret”, “tehdit” ve “basit yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen zabıtalar Cahit Yıldırım ve Yusuf Kaya da muhabirimizden işlerini yapmasına engel olduğu ve fotoğraflarını çektiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Emre Kaya tarafından hazırlanan iddianamede zabıtalara “basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Ünal’a istenen cezanın darbı gerçekleştiren zabıtalardan fazla olması dikkat çekti.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Ünal, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

KADIN SEYYAR SATICIYA SALDIRMIŞLARDI

Üsküdar Belediyesi Zabıtaları, muhabirimize saldırı olayının ardından 14 Haziran’da Çengelköy’de malına el koymak için bezelye satıcısı Reyhan K.’yı yerlerde sürüklemişti. Kadın seyyar satıcıya saldıran zabıtaların, muhabirimizi darp eden aynı memurlar olmadığı anlaşılmıştı. Olayın Habertürk’te yayınlanmasından sonra Üsküdar Belediyesi, 2 zabıta memurunun açığa alındığını duyurmuştu.